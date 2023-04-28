Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він зауважив, що окупанти про це написали тоді, коли точно знали, що влучили в житлові будинки.

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"Складно сказати, якщо дно десь ще глибше, але чомусь росіяни щоразу нас переконують, що можуть пробивати це дно ще раз і ще раз", – заявив він.

Підступний удар

Політтехнолог зауважив, що росіяни вдарили вночі, коли люди спали. І, навіть, якби у них був шанс кудись сховатися, то багато з них просто ним би не скористалися.

"Максимально було обрано час, місце для того, щоби завдати удару по мирних мешканцях. Мені важко сказати, взагалі які цілі ракетних обстрілів нині з боку Росії", – сказав він.

За словами Тизенгаузена, мовляв, коли окупанти казали, що вони хочуть знищити українську енергетичну інфраструктуру, то було зрозуміло, куди вони намагаються бити.

"Куди вони нині б'ють? Просто в житлові будинки. Зрозуміло, що провалилася ідея зруйнувати нашу енергетичну інфраструктуру. Зрозуміло, що вони велику кількість ракет та грошей витратили на це", – наголосив він.

Політтехнолог зазначив, що за різними підрахунками, на ракетні обстріли країна-агресорка витратила понад 7 мільярдів і все одно не досягла своєї мети.

Це звірі, це нелюди, які радіють смертям мирних мешканців в Умані. Ця держава має бути знищена. Я говорю про режим путінський. І руйнувати, знищувати його треба до основи,

– наголосив Борис Тизенгаузен.

Тобто, поки у Росії не залишиться ядерної зброї й загалом військових потужностей для того, щоби погрожувати, можливо, не лише Україні, але й іншим сусідам.

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Межа людської ненависті

На його думку, такими обстрілами росіяни намагаються залякати та зірвати контрнаступ ЗСУ. Однак, ці всі обстріли та вбивства мирних громадян ніяк не зірвуть наступальні дії української армії, а ще більше розізлять українців.

"Хоча я не знаю, чи можна ще більше розізлити нашу націю, щоби ми ненавиділи росіян ще більше. Мені здається, що ми дійшли до такої межі "чистої людської ненависті", – заявив він.

Він зауважив, що росіяни, які кажуть, що вони нібито там "ні до чого", яких зустрічають за кордоном, повинні розуміти, що вони заручники путінського режиму.

"Кожен із них – шматочок Путіна. Чи то мовчазною згодою, втечею, просто тим, що колись підтримував чи підтримує війну", – зазначив політтехнолог.

Усі вони є частиною злочинного режиму.

Мені здається, що це має бути таким забором із крокодилами огороджена ця країна і намагання виїхати звідти. Не кажучи нині про тих, хто протестує проти путінського режиму,

– наголосив Борис Тизенгаузен.

А спроби звідти виїхати тих росіян, які тихо підтримують чи знімають символи російського вторгнення, а потім виїжджають у країни Європи, мають бути припинені.

"Тобто, це країна-терорист і все", – додав він.

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