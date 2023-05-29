На эту циничную атаку уже отреагировали в Офисе Президента. В частности, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что к предстоящему трибуналу над Путиным и его приспешниками обязательно нужно будет привлечь экспертов по психиатрии.

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Как сказал Подоляк, дихотомические расстройства всегда интересны наблюдению.

Сначала россияне на всех площадках кричат: "Террористический режим Зеленского", "Украина обстреливает мирные российские позиции", "Киев охотится за нашими мирными военными преступниками". В то же время эти же люди уже третий день подряд обстреливают столицу дронами-камикадзе и крылатыми ракетами,

– подчеркнул советник главы ОП.

Что известно о комбинированной атаке ночью и повторном ударе днем

В ночь на 29 мая враг вновь атаковал Украину дронами и ракетами. Всего в воздухе находились 9 ракетоносителей. Ту-95МС, которые могут нести на себе почти два десятка ракет Х-101 Средства нашей ПВО обнаружили и уничтожили вокруг Киева и в столице более 40 воздушных целей – это суммарно и дроны, и крылатые ракеты.

И только через 6 часов после ночной атаки, страна-агрессор вновь нанесла ракетный удар по Киеву. Предварительно враг применил вооружение баллистического типа. В результате обстрела Киева есть пострадавший. Городской глава Виталий Кличко отметил, что человека уже госпитализировали.

Как отметил начальник КГВА Сергей Попко, это была уже 16-я атака на столицу с начала месяца. Таким образом, враг сменил тактику – после длительных исключительно ночных нападений, ударил по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах. То есть, оккупанты явно демонстрируют, что нацелены на уничтожение гражданского населения.