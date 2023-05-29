На цю цинічну атаку вже відреагували в Офісі Президента. Зокрема, радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що до майбутнього трибуналу над Путіним і його посіпаками обов'язково потрібно буде залучити експертів із психіатрії.

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Як сказав Подоляк, дихотомічні розлади завжди цікаві для спостереження.

Спочатку росіяни на всіх майданчиках кричать: "Терористичний режим Зеленського", "Україна обстрілює мирні російські позиції", "Київ полює за нашими мирними воєнними злочинцями". Водночас ці ж самі люди вже третій день поспіль обстрілюють столицю дронами-камікадзе і крилатими ракетами,

– підкреслив радник глави ОП.

Що відомо про комбіновану атаку вночі та повторний удар вдень

У ніч проти 29 травня ворог знов атакував Україну дронами та ракетами. Загалом у повітрі перебували 9 ракетоносіїв Ту-95МС, які можуть нести на собі майже два десятки ракет Х-101. Засоби нашої ППО виявили та знищили довкола Києва та у самій столиці понад 40 повітряних цілей – це сумарно і дрони, і крилаті ракети.

І лише за 6 годин після нічної атаки, країна-агресор знов завдала ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував озброєння балістичного типу. Внаслідок обстрілу Києва є постраждалий. Міський голова Віталій Кличко зазначив, що людину вже ушпиталили.

Як зазначив начальник КМВА Сергій Попко, це була вже 16-та атака на столицю від початку місяця. Таким чином ворог змінив тактику – після тривалих виключно нічних нападів, уразив по мирному місту вдень, коли більшість мешканців перебували на роботі і на вулицях. Тобто, окупанти явно демонструють, що націлені на знищення цивільного населення.