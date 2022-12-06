В связи с массированным ракетным ударом ДТЭК пришлось остановить работу одного из своих предприятий. Как отмечают в компании, его полностью отключили от системы.
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Объект получил серьезные повреждения
В компании отметили, что враг серьезно повредил оборудование, а также инфраструктуру одного из предприятий ДТЭК. В результате его пришлось остановить и полностью отключить от энергетической системы. Заметим, что это предприятие и раньше подвергалось ракетным обстрелам врага. К счастью, прошло без жертв.
Добавим, что соответствующее решение имело определенные последствия, которых не удалось бы обойти. Поэтому в регионе, где работало соответствующее предприятие, ограничено энерго- и теплоснабжение.
Представители компании отмечают, что займутся ликвидацией последствий атаки. Они будут работать над возобновлением работы оборудованием. Что, в свою очередь, позволит вернуть жильцам как электроэнергию, так и тепло.
В ДТЭК добавили, что 5 декабря враг совершил 17 террористическую атаку по энергетическим предприятиям компании за последние 2 месяца. Известно, что в результате предыдущих погибли 3 энергетика, а еще 24 получили ранения. Кроме того, пострадали спасатели и сотрудники подрядных организаций.
Что известно о массированном ракетном ударе 5 декабря
- Начнем с того, что 5 декабря оккупанты выпустили по территории Украины 70 ракет. Речь идет о снарядах типа Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31П, а также "Калибр".
- В Воздушных силах заметили, что сбить удалось 60 ракет оккупантов. К сожалению, не обошлось без попаданий. Их зафиксировали по инфраструктуре Винницкой, Киевской, Николаевской и Одесской областей.
- Во время телемарафона глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что оккупанты атаковали 5 декабря не просто так. Они советовались с энергетиками, чтобы выбрать период, на который пришелся локальный пик морозов.
- По мнению советника ОП Алексея Арестовича, Россия может изменить свою стратегию. Поскольку атаки по энергетической инфраструктуре не дают желаемого результата, от них могут отказаться. Также следует понимать, что запас ракет у врага не бесконечен.