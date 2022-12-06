У зв'язку з масованим ракетним ударом ДТЕК довелося зупинити роботу одного зі своїх підприємств. Як зазначають у компанії, його повністю відключили від системи.
Читайте також В Одесі через знеструмлення немає тепла та води: коли обіцяють повернути
Об'єкт зазнав серйозних пошкоджень
У компанії зауважили, що ворог серйозно пошкодив обладнання, а також інфраструктуру одного з підприємств ДТЕК. Внаслідок цього його довелося зупинити та повністю відключити від енергетичної системи. Зауважимо, що це підприємство і раніше потерпало від ракетних обстрілів ворога. На щастя, миналося без жертв.
Додамо, що відповідне рішення мало певні наслідки, яких не вдалося б оминути. Через це у регіоні, де працювало відповідне підприємство, обмежене енерго- та теплопостачання.
Представники компанії зазначають, що займуться ліквідацією наслідків атаки. Вони працюватимуть над відновленням роботи обладнанням. Що, своєю чергою, дозволить повернути мешканцям як електроенергію, так і тепло.
У ДТЕК додали, що 5 грудня ворог здійснив 17 терористичну атаку по енергетичних підприємствах компанії за останні 2 місяці. Відомо, що внаслідок попередніх загинуло 3 енергетиків, а ще 24 зазнали поранень. Крім того, постраждали також рятувальники та співробітники підрядних організацій.
Що відомо про масований ракетний удар 5 грудня
- Почнімо з того, що 5 грудня окупанти випустили по території України 70 ракет. Мовиться про снаряди типу Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31П, а також "Калібр".
- У Повітряних силах зауважили, що збити вдалося 60 ракет окупантів. На жаль, не минулося без влучань. Їх зафіксували по інфраструктурі Вінницької, Київської, Миколаївської, а також Одеської областей.
- Під час телемарафону глава "Укренерго" Володимир Кудрицький зауважив, що окупанти атакували 5 грудня не просто так. Вони радилися з енергетиками, щоб обрати період, на який припав локальний пік морозів.
- На думку радника ОП Олексія Арестовича, Росія може змінити свою стратегію. Оскільки атаки по енергетичній інфраструктурі не приносять бажаного результату, від них можуть відмовитися. Також варто розуміти, що запас ракет у ворога не нескінченний.