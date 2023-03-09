Россия атаковала Киев ракетой "Кинжал": в КМВА рассказали о пострадавших и последствиях удара

В четверг, 9 марта, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. к сожалению, попадание есть в Киеве.

Спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире телемарафона рассказал о последствиях удара по столице, передает 24 Канал.

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Какая ситуация в Киеве

В частности, он подчеркнул, что враг любит наносить террору в определенные знаковые даты. Сегодня же 9 марта исполняется 209 лет со дня рождения украинского поэта, прозаика, художника и общественного деятеля Тараса Шевченко.

По его словам, ликвидация последствий продолжается. В Святошинском районе обломками ракеты ранены три человека, им сейчас оказывается медицинская помощь. Остатки ракеты повредили автомобили.

Поэтому экстренные отключения электроэнергии не позволяют обеспечить отопление около 40 процентов потребителей Киева. Также из-за нехватки электропитания на верхних этажах высотных домов города может быть низкое давление воды,

– добавил он.

Россия использовала ракету "Кинжал"

Напомним, что тревога продолжалась в столице около 7 часов. За это время россияне выпустили практически все типы своего воздушного вооружения: начиная от баражирующих боеприпасов "Shahed" и до почти всего наименования крылатых ракет.

Благодаря работе нашей ПВО, удары крылатыми ракетами и БПЛА по столице не допущены. Но, к сожалению, аэробалистическая ракета типа "Кинжал" (предварительная информация) попала в объект инфраструктуры,

– сообщил начальник КМВА Сергей Попко.