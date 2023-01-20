Сын погибшей в Днепре Ирины Саламатенко написал письмо маме: трогательный текст

В результате последнего ракетного удара в Днепре погибла врач Ирина Саламатенко, которая проходила мимо места трагедии. Ее сын написал трогательное письмо для мамы.

Соответствующее письмо обнародовал муж Ирины – Игорь – на ее странице в соцсети. Сын погибшей женщины рассказал, что его мама постоянно помогала украинским военным и занималась волонтерством.

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Письмо сына погибшей маме

Моя мама была самой прекрасной, красивой, умной и доброй девушкой, которую я когда-либо знал. Такого человека, как моя мамочка, просто невозможно описать словами, нет таких философов, которые смогли бы подобрать такие слова, нет таких словарей, которые могли бы содержать те слова, которые подходят к ее доброте, характеру и душе. Как говорит мой папа – она была уникальна. И она действительно была просто идеально во всем,

– написал мальчик.



Погибшая Ирина с сыном / фейсбук Ирины Саламатенко

Сын Ирины назвал ее ангелом и отметил, что всегда будет чувствовать ее тепло, поддержку и любовь.

"Она осталась с нами, она никуда не ушла, я уверен, что мама прямо сейчас в этом зале стоит рядом со мной и крепко обнимает. Я чувствую ее любовь, теплоту, заботу, я знаю, что она гордится мной, гордится папой, гордится всеми нами", – добавил мальчик.



Полный текст письма мальчика к маме / Скриншот



Ирина с мужем / фейсбук Ирины Саламатенко



Ирина погибла в результате ракетного удара / фейсбук Ирины Саламатенко

Что известно о гибели Ирины Саламатенко

Двое подруг Ольга Усова и Ирина Саламатенко проходили мимо дома, когда в него попала российская ракета. Эти молодые женщины были стоматологами, замечательными специалистами, имели семьи и детей.

Ирине было 39 лет. Изучала хирургическую стоматологию в Днепровской медицинской академии. Последние несколько лет работала в стоматологической клинике "Лира" в Днепре. Искренне любила свою работу и пациентов, коллеги считали ее специалистом.

После начала полномасштабной войны женщина уезжала за границу. Однако очень хотела домой и вернулась летом.

У Ирины остались муж и двое детей: взрослый сын и дочь.