В ВСУ назвали возможную дату новой ракетной атаки россиян

Враг продолжает подготовку к следующей массированной ракетной атаке. И не исключено, что ее враг может совершить 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения.

Об этом во время телемарафона рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что нам нужно быть постоянно готовыми к тому, что враг может нанести ракетный удар.

Читайте также Очередной теракт против украинцев: все, что известно об ударе баллистической ракеты по Краматорску

Кораблей стало меньше, но не угроз

Заметим, что 2 февраля в акватории Черного моря находится 1 ракетоноситель, на борту которого может быть 8 ракет типа "Кинжал". К примеру, 1 февраля таких судов было 3 с 20 ракетами. Но это не значит, что угрозы ракетного удара нет. Это подчеркнула Наталья Гуменюк.



В Черном море – 1 ракетоноситель с "Калибрами" / Инфографика Генштаба ВСУ

Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что у нас продолжается гибридная война. Так что враг может продолжать информационное давление. Также может, традиционно для себя, тянуться к "скрепам, лозунгам типа "Можем повторить". И это не исключает, что следующий ракетный удар враг может нанести 24 февраля.

Мы говорим, что нужно действительно пристально наблюдать за действиями врага,

– подчеркнула она.

Поскольку мы заговорили о возможном ракетном ударе, напомним о том, каких ракет у россиян осталось в достаточном количестве. На днях об этом рассказывал пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Не только "Калибры"

По словам Игнатия, у россиян на балансе остаются "Искандеры", Х-101, Х-555, а также те же "Калибры", которыми атакуют с акватории Черного моря.

А еще в достаточном количестве у россиян старых и очень опасных ракет. Речь идет о ракетах типа Х-22, зенитных ракетах к комплексам С-300, а также С-400. Не стоит забывать также о возможных атаках иранскими ракетами, если России их Тегеран передаст. Пока же такой информации нет.

Не стоит забывать также и о возможны удары ракетами типа "Кинжал". Их носители – истребители МиГ-31К. Когда эти воздушные суда поднимаются в небо, сразу объявляют о воздушной тревоге по всей территории Украины. Связано это с тем, что "Кинжалы" мы не можем сбить.

Мы же призываем вас не пренебрегать правилами безопасности. Как только прозвучат воздушные тревоги – немедленно отправляйтесь к укрытию. Находитесь там, пока не будет отбоя. И касается это не только 24 февраля, когда враг, по всей вероятности, может совершить очередную атаку.