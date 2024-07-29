Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп сказал 24 Каналу, что это не первая атака Хезболлы по израильской территории за последние 9 месяцев. Поэтому правительство Израиля имеет причины нанести по террористам масштабный удар любой силы. Вопрос лишь в том, где и когда.

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Это может быть стратегической ошибкой

Хезболла, вероятно, не намеревалась попасть именно в город на Голанских высотах, ведь террористы считают эту территорию сирийской, и в его обстреле для них не было никакого смысла.

Возможно Хезболла пыталась обстрелять военную базу на вершине горы, но промахнулась. Результат обстрела демонстрирует, что они этого не хотели, ведь террористы обвиняют Израиль в том, что он "сам себя обстрелял". Несмотря на все это, они несут ответственность за этот обстрел, так же как и за все остальные,

– уверен он.

Ответ Израиля на этот обстрел обязательно будет. Однако пока не известно, пойдет ли он на большую войну здесь и сейчас, или удар будет ограниченным. Возможно Израиль впоследствии решится на углубление конфликта.

"Если нет, это будет его большая стратегическая ошибка. Однако у Израиля нет времени ждать, а эскалация в любом случае будет и очень скоро", – подчеркнул военный обозреватель.

Хватит ли Израилю ресурсов

В то же время несмотря на скепсис экспертов, у Израиля хватит ресурсов открыть третий фронт, ведь на протяжении многих лет страна готовилась к противостоянию с врагами.

Однако, по его словам, если произошли перерасходы боеприпасов во время войны в Газе, то сейчас их может не хватать для противостояния Израиля с Хезболлой.

Однако базисное планирование боевых действий предусматривало, что для войны с Хезболлой остается неприкосновенный запас снарядов. Если он не остался, это можно было бы расценить как провал тех, кто планирует военные операции. Но есть основания считать, что это не так,

– заметил Давид Шарп.

Он добавил, если Израиль готов к войне сейчас, мы увидим соответствующие действия. Если же захочет ее избежать, тогда удар будет ограниченным – преимущественно авиационным.

"Однако этот удар должен быть очень болезненным для Хезболлы. Если нет, то это будет выглядеть очень плохо. А на Ближнем Востоке нельзя так выглядеть – это признак слабости и стимул для врагов начать против Израиля активные действия", – отметил военный обозреватель.