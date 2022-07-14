Сразу 9 ракет по гражданской инфраструктуре: все, что известно об обстреле Николаева

оккупанты с самого утра 14 июля снова обстреляли Николаев. Враг выпустил не менее 9 ракет, в том числе и из зенитно-ракетной системы С-300. К сожалению, есть пострадавший.

Об актуальной информации в Николаеве, последствиях обстрелов и пострадавших читайте на 24 канале.

Важно оккупанты попали в гражданские объекты в Николаеве

Обстрел произошел утром 14 июля

В ночь на 14 июля в Николаевской области трижды объявляли воздушную тревогу. Обстрел произошел во время последней. По предварительной информации, оккупанты выпустили 9 ракет из зенитно-ракетной системы С-300.

Пока известно о повреждениях:

двух учебных заведений,

объекта транспортной инфраструктуры,

гостиницы.

Последствия обстрелов Николаева: смотрите видео

Ракета попала прямо в центр города

Враг продолжает терроризировать Николаев. В этот раз от обстрелов оккупантов пострадал центр города. Оккупанты попали в гостиницу "Николаев".

По словам городского головы Николаева Александра Сенкевича, ударной волной и обломками повреждено и здание торгово-развлекательного центра напротив. На месте работают коммунальщики. Они уже расчистили проезд от обломков и мусора для автомобилей.

Вместе с тем, в результате обстрелов повреждения получили 18 троллейбусов коммунального предприятия "Николаевэлектротранс".

Сенкевич заявил, что в результате вражеского "прилета" в одной школе полностью разрушена часть здания, в другой – выбиты окна, двери, повреждена крыша и фасад.

Последствия обстрелов оккупантов Николаева / Фото Александра Сенкевича, Суспильне

Враг применил С-300

Как сказал Сенкевич в эфире общенационального марафона, по меньшей мере 1 цель – гостиница "Николаев", расположенная в центре города – была поражена ракетой С-300. Что касается других объектов, враг применил различные типы вооружения.

Добавим, что российские военные продолжают обстреливать Николаев переработанными ракетами ПВО С-300. Как рассказывал ранее глава ОВА Виталий Ким, враг оснащает их GPS, чтобы якобы попадать в цели на земле. Но это не делает подходящие снаряды точными. Они бьют наугад, от чего страдает еще больше мирных жителей.

Что известно о пострадавших

В результате обстрелов ранен 1 человек. Ему понадобилась медицинская помощь. Предварительно жертв в Николаеве нет.

Досталось и Баштанке

Кроме того, ночью оккупанты обстреляли город Баштанку. По предварительным данным, есть разрушенные жилые дома.

Детали обстрела рассказала начальница пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. В Баштанке враг попал в гражданские объекты, в частности: больницу, школу и учебные заведения.

Как мы видим, нет никакой привязки к военной инфраструктуре. Враг просто бьет по гражданским объектам,

– сказала она.

В ГСЧС добавили, что в городе Баштанка произошло разрушение жилого дома. В ходе обследования места происшествия спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, которого взрывной волной отбросило от дома на расстояние около 30 метров.

Последствия ракетных обстрелов со стороны россиян / Фото ГСЧС

Как вообще прошла ночь в Николаевской области

Широковская община подверглась атакам ночью и утром. Поскольку попадания были за пределами населенных пунктов, то загорелись поля с зерновыми и повреждена водонапорная башня. По линии разграничения в Березнеговатской общине продолжаются обстрелы. Информацию о последствиях там уточняют.

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