Взрывы и мощный пожар на аэродроме "Бельбек": россияне жалуются на удары ATACMS

Ночью оккупированный полуостров содрогался от взрывов. В частности, громко и ярко было на военном аэродроме под Севастополем.

Утром россияне рассказали, что оккупированный ими Крым подвергся ракетной атаке. Оккупанты жалуются, что, мол, их "пе-ве-о" пришлось сбивать сами ATACMS. Конечно, враг заверил, что все воздушные цели над полуостровом он уничтожил на раз два.

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Меткий прилет ATACMS

Так, минобороны России заявило о сбитии 10 ATACMS, которые направлялись на Крым. В то же время реальность рисует совсем другую картину. Очевидно, что-то из того, что летело на полуостров, вражеская "пе-ве-о" таки упустила.

Потому что, известно, что через час после окончания ракетной атаки на аэродроме "Бельбек" очагов пожара в районе стоянок самолетов стало больше, а сами пожары стали даже сильнее. Об этом свидетельствуют, в частности спутниковые снимки.

Несколько очагов пожаров под Севастополем / Фото "Крымский ветер"

Они показывают по меньшей мере три очага пожаров в аэропорту в районе взлетной полосы и мест стоянок самолетов.

По словам местных жителей, взрывы в районе "Бельбек" раздавались в 01:55 – 01:56. После продолжались взрывы тише, похожие на детонацию боеприпасов. Местные видели зарево.

Что происходило в небе над Бельбеком ночью: смотрите видео

Кроме того, громко было в Евпатории и Бахчисарайском районе.

Следует отметить, что не только американские ATACMS "погостили" в Крыму. Два дня назад оккупанты жаловались на британские Storm Shadow. Четыре ракеты тогда, по утверждению россиян, снова летели в Севастополь, но были якобы перехвачены ПВО.

Ночью "хлопок" произошел не только на оккупированной территории, в самой России тоже не обошлось без пожаров. По сообщению СМИ, под Москвой горела электроподстанция воинской части ФСБ и завода по производству военного оборудования. Отмечается, что пламя вспыхнуло вечером 14 мая. Власти называют причиной короткое замыкание, а в медиа предполагают поджог.