Ракетный удар по Чаплиному: погибли супруги-переселенцы из Донетчины, проезжавшие мимо

В День независимости Украины россия ударила по пассажирским вагонам на станции Чаплино. Из-за этого загорелись 4 вагона.

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В результате вражеской атаки погибли 25 человек, несколько из которых заживо сгорели в автомобиле, стоящем по обе стороны железной дороги. Среди пострадавших есть и дети. Сейчас стало известно, что из-за обстрела погибли супруги переселенцев из Донецкой области – они просто проезжали мимо автомобиля. Об этом рассказал представитель управления ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Журавлев.

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По его словам, их ребенка взрывной волной выбросило на дорогу, где его нашли и госпитализировали.

Родители погибли. Ребенок 2005 года рождения был выброшен на автодороге, где его нашел глава территориальной общины. И он передал скорой медицинской помощи,

– сказал Журавлев.

Также после удара по станции произошли пожары в пяти пассажирских вагонах. Проводницу нашли в 50 метрах, она получила травмы. Женщину госпитализировали.

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