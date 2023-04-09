В воскресенье, 9 апреля, около 12:00 россияне атаковали один из населенных пунктов Черниговской области, что расположен недалеко от границы с государством-террористом. Собственно, взрыв прогремел в районе села Гремяч.

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Есть ли потери среди гражданских

Как отметили в Оперативном командовании "Север", в результате обстрела произошло разрушение гражданской инфраструктуры населенного пункта. Вероятно, враг попал в мост через реку Судость в этом регионе (об этом ранее писали СМИ, однако от ВСУ информации по состоянию на 19:00 не было).

О потерях среди местного населения информация не поступала,

– также говорится в сообщении.

Кроме того, издание Суспільне со ссылкой на старосту Гремячая Андрей Ирха писало, что ракета упала за деревней и пострадавших среди гражданского населения нет.

Обратите внимание! Что враг атаковал именно мост, также подтвердил глава РВА Сергей Сергиенко. Он отметил, что переправа находится между селами Муравьи и Гремяч.

Террор населения продолжается