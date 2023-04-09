У неділю, 9 квітня, близько 12:00 росіяни атакували один з населених пунктів Чернігівської області, що розташований неподалік від кордону з державою-терористкою. Власне, вибух прогримів в районі села Грем'яч.

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Чи є втрати серед цивільних

Як зазначили в Оперативному командуванні "Північ", внаслідок обстрілу відбулося руйнування цивільної інфраструктури населеного пункту. Ймовірно, ворог поцілив у міст через річку Судість в цьому регіоні (про це раніше писали ЗМІ, однак від ЗСУ інформації станом на 19:00 не було).

Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила,

– також йдеться в повідомленні.

Окрім того, видання Суспільне з посиланням на старосту Грем'яча Андрій Ірха писало, що ракета впала за селом та постраждалих серед цивільного населення немає.

Зверніть увагу! Що ворог атакував саме міст, також підтвердив голова РВА Сергій Сергієнко. Він зазначив, що переправа розташована між селами Мурав'ї та Грем'яч.

Терор населення продовжується