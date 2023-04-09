У неділю, 9 квітня, близько 12:00 росіяни атакували один з населених пунктів Чернігівської області, що розташований неподалік від кордону з державою-терористкою. Власне, вибух прогримів в районі села Грем'яч.
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Чи є втрати серед цивільних
Як зазначили в Оперативному командуванні "Північ", внаслідок обстрілу відбулося руйнування цивільної інфраструктури населеного пункту. Ймовірно, ворог поцілив у міст через річку Судість в цьому регіоні (про це раніше писали ЗМІ, однак від ЗСУ інформації станом на 19:00 не було).
Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила,
– також йдеться в повідомленні.
Окрім того, видання Суспільне з посиланням на старосту Грем'яча Андрій Ірха писало, що ракета впала за селом та постраждалих серед цивільного населення немає.
Терор населення продовжується
- У ніч проти 9 квітня російські загарбники завдали потужного та смертельного удару по Запоріжжю, через що під завалами опинились люди. Серед постраждалих була жінка. На щастя, її рятувальникам вдалось дістати з-під руїн будинку. Разом з тим було відомо, що загинуло дві особи, зокрема, 11-річна дівчинка.
- Окрім того, в Генштабі повідомляли, що ворог на окупованих територіях вривається в помешкання людей, яких підозрює у підтримці України та ЗСУ, та обшукує їх. Зокрема, таке відбувається в Старобільську. Що важливо, особливо "неугодних українців" окупанти вивозять у невідому напрямку.
- Також на регулярній основі трапляться атаки безпілотники літальними апаратами. Однак, як зазначав військовий експерт і аналітик Андрій Харук, наша держава вже отримала від партнерів ЗРК Avenger. Очевидно, вони повинні підсилити ППО та мінімізувати наслідки від терору окупантами цивільного населення.