Однак найголовнішою складовою захисту від "Шахідів" є насамперед визначення їхнього курсу, тобто місця, де їх чекати. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт й аналітик Андрій Харук.

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Харук зауважив, що питання захисту українського неба від безпілотників стоїть навіть не в засобах ураження, оскільки фактично проти них ефективні навіть великокаліберні кулемети, навіть ті ж чеські установки Viktor, які стоять в Україні.

Для знищення потрібно ефективно виявляти

Найголовніше завдання у захисті від "Шахідів" лежить на розвідці та сповіщеннях.

Заздалегідь визначити курс груп "Шахідів", щоб мобільні вогневі групи могли вчасно зайняти позицію напереріз курсу безпілотників,

– пояснив військовий експерт.

"Шахід" не є швидкісним, враховуючи, що їх випускають за кілька сотень кілометрів, то за умови належної роботи радіолокаційних засобів й інших можливостей розвідки, мобільні групи з різними засобами ураження можна використовувати на перехоплення.

Зрештою, ЗРК Avenger нині передали лише 12 одиниць, тобто радикального впливу на хід бойових дій вони не справлять, вважає Харук. Однак вони зможуть посилити локальну протиповітряну оборону.

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Як ефективно виявляти дрони

Для виявлення безпілотників, що почали літати на низьких висотах, намагаючись оминути українську ППО, існують спеціальні радари, розповів аналітик.

Є зрештою літаки далекого радіолокаційного виявлення, поки що про їх передачу Україні не мовиться, але це був би той засіб, який міг би допомогти в такій ситуації,

– підкреслив військовий експерт.

До того ж українська розвідка намагається виявляти моменти та позиції старту безпілотників. Тому, Харук переконаний, що в ідеалі було б набагато ефективніше вражати пускові позиції росіян, з яких вони відправляють дрони.

Ізраїль підсилить українську ППО

Зауважимо, що Ізраїль пообіцяв Україні надати власні засоби боротьби із "Шахідами". Ця країна має великий досвід боротьби з подібною загрозою.

Але навіть ізраїльські системи не забезпечують стовідсоткової гарантії і навіть армія оборони Ізраїля час від часу вдається до рейдів на територію Лівану для знищення місць зосередження чи місць, де виготовляють ракети,

– акцентував Харук.



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