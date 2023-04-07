Однако самой главной составляющей защиты от "Шахидов" есть прежде всего определение их курса, то есть места, где их ждать. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и аналитик Андрей Харук.

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Харук отметил, что вопрос защиты украинского неба от беспилотников стоит даже не в средствах поражения, поскольку фактически против них эффективны даже крупнокалиберные пулеметы, даже стоящие в Украине чешские установки Viktor.

Для уничтожения нужно эффективно обнаруживать

Самая главная задача в защите от "Шахидов" лежит на разведке и уведомлениях.

Заранее определить курс групп "Шахидов", чтобы мобильные огневые группы могли вовремя занять позицию наперерез курсу беспилотников,

– объяснил военный эксперт.

"Шахид" не скоростной, учитывая, что их выпускают за несколько сотен километров, то при надлежащей работе радиолокационных средств и других возможностей разведки, мобильные группы с различными средствами поражения можно использовать на перехват.

В конце концов, ЗРК Avenger сейчас передали только 12 единиц, то есть радикального влияния на ход боевых действий они не окажут, считает Харук. Однако они смогут усилить локальную противовоздушную оборону.

Харук сказал, как можно защитить Украину от БПЛА: смотреть видео

Как эффективно обнаруживать дроны

Для обнаружения беспилотников, что начали летать на низких высотах, пытаясь обойти украинскую ПВО, существуют специальные радары, рассказал аналитик.

Есть, наконец, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, пока об их передаче Украине не говорится, но это было бы то средство, которое могло бы помочь в такой ситуации,

– подчеркнул военный эксперт.

К тому же, украинская разведка пытается выявлять моменты и позиции старта беспилотников. Поэтому Харук убежден, что в идеале было бы гораздо эффективнее поражать пусковые позиции россиян, из которых они отправляют дроны.

Израиль усилит украинскую ПВО

Заметим, что Израиль пообещал Украине предоставить собственные средства борьбы с "Шахидами". У этой страны большой опыт борьбы с подобной угрозой.

Но даже израильские системы не обеспечивают стопроцентной гарантии и даже армия обороны Израиля время от времени прибегает к рейдам на территорию Ливана для уничтожения мест сосредоточения или мест, где производят ракеты,

– акцентировал Харук.



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