Волонтер и предприниматель из Чернигова Олег Бибиков рассказал в эфире телемарафона, что заведение, в котором он работает, продолжает работу несмотря на утренний вражеский обстрел. Пекарня расположена от места одного из ударов в нескольких сотнях метров. Отметим, что взрывы в городе прогремели около 9 утра.

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"Здесь очень ужасные разрушения. Очень много гражданской инфраструктуры было повреждено, очень много людей было ранено. Тяжелое утро для нас всех", – сказал волонтер.

По словам предпринимателя, горожане испугались и волнуются. Атмосфера сейчас очень напряженная. Однако, несмотря на это, работа в пекарне продолжается.

"Мы работаем, мы выпекаем хлеб. На несколько минут приостановились, отошли от шока, от стресса и продолжаем работать. Враг не может сломить ни нашу волю, ни наш дух", – подчеркнул Бибиков.

Заведение открылось в 5 утра. В момент утреннего обстрела большинство коллектива было на работе. В результате атаки пекарня не повреждена, а персонал не пострадал.

Очень много домов пострадало, очень много окон повылетало. Мы примерно в радиусе 250 – 300 метров до прилета. Во многих квартирах повылетали окна, первые этажи тоже разрушены. Свет есть. Работа продолжается. Все в таком стрессе,

– рассказал предприниматель.

Обстрел Чернигова 17 апреля