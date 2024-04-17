Волонтер та підприємець із Чернігова Олег Бібіков розказав в етері телемарафону, що заклад, у якому він працює, продовжує роботу попри ранковий ворожий обстріл. Пекарня розташована від місця одного з ударів за кількасот метрів. Зазначимо, що вибухи у місті пролунали близько 9-ї ранку.

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"Тут дуже жахливі руйнування. Дуже багато цивільної інфраструктури було пошкоджено, дуже багато людей було поранено. Тяжкий ранок для нас усіх", – сказав волонтер.

За словами підприємця, містяни перелякалися та хвилюються. Атмосфера нині дуже напружена. Однак, попри це, робота у пекарні продовжується.

"Ми працюємо, ми випікаємо хліб. На кілька хвилин призупинились, відійшли від шоку, від стресу і продовжуємо працювати. Ворог не може зламати ані нашу волю, ані наш дух", – наголосив Бібіков.

Заклад відкрився о 5-й ранку. У момент ранкового обстрілу більшість колективу була на роботі. Унаслідок атаки пекарня не пошкоджена, а персонал не постраждав.

Дуже багато будинків постраждало, дуже багато вікон повилітало. Ми приблизно у радіусі 250 – 300 метрів до прильоту. У багатьох квартирах повилітали вікна, перші поверхи теж зруйновані. Світло є. Робота продовжується. Усі в такому стресі,

– розповів підприємець.

Обстріл Чернігова 17 квітня