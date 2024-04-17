Волонтер та підприємець із Чернігова Олег Бібіков розказав в етері телемарафону, що заклад, у якому він працює, продовжує роботу попри ранковий ворожий обстріл. Пекарня розташована від місця одного з ударів за кількасот метрів. Зазначимо, що вибухи у місті пролунали близько 9-ї ранку.
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"Тут дуже жахливі руйнування. Дуже багато цивільної інфраструктури було пошкоджено, дуже багато людей було поранено. Тяжкий ранок для нас усіх", – сказав волонтер.
За словами підприємця, містяни перелякалися та хвилюються. Атмосфера нині дуже напружена. Однак, попри це, робота у пекарні продовжується.
"Ми працюємо, ми випікаємо хліб. На кілька хвилин призупинились, відійшли від шоку, від стресу і продовжуємо працювати. Ворог не може зламати ані нашу волю, ані наш дух", – наголосив Бібіков.
Заклад відкрився о 5-й ранку. У момент ранкового обстрілу більшість колективу була на роботі. Унаслідок атаки пекарня не пошкоджена, а персонал не постраждав.
Дуже багато будинків постраждало, дуже багато вікон повилітало. Ми приблизно у радіусі 250 – 300 метрів до прильоту. У багатьох квартирах повилітали вікна, перші поверхи теж зруйновані. Світло є. Робота продовжується. Усі в такому стресі,
– розповів підприємець.
Обстріл Чернігова 17 квітня
- Окупанти атакували місто трьома ракетами класу "Іскандер". Зруйновано восьмиповерхову будівлю. Також в одному з мікрорайонів пошкоджено 16 житлових багатоповерхівок, заклад вищої освіти, лікарню та десятки авто. Загарбники влучили у густонаселений район міста.
- Унаслідок атаки загинуло 17 людей. Ще майже 70 людей поранені. Серед них – 3 дітей. Також є люди, які не виходять на зв'язок. Їх намагаються знайти. Рятувальники продовжують розбирати завали.
- Серед загиблих – 25-річна лейтенантка поліції. Вона зазнала смертельного осколкового поранення.