Повезло, что был в 200 метрах: тренер вытащил 10-летнего подопечного из дома в Днепре

Враг нанес страшный ракетный удар по многоэтажке в Днепре. Из разрушенного дома местный тренер спас 10-летнего мальчика.

Своего подопечного спас тренер по хортингу Юрий Васецкий. В тот момент мужчина был недалеко от места удара и вытащил из-под завалов Ростислава.

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Как тренер вытащил подопечного из дома в Днепре

В эфире телеканала "Киев" Васецкий рассказал, что 14 января он находился в 200 метрах от того места, куда попала ракета. Тогда он вспомнил, что в разрушенном доме жил его подопечный.

Мы не видели, как прилетела ракета, мы уже услышали взрыв. В Днепре жилмассив "Победа" – это спальный район. Здесь нет никаких объектов инфраструктуры или военных объектов, это только спальный район. На этом массиве есть только школы, садики и дома, где живут дети,

– отметил Васецкий.

Как выяснилось, мама спасенного мальчика работает реаниматологом в детской больнице и воспитывает сына одна.

"Я мгновенно среагировал. Позвонил Надежде, она сказала, что работает, а дома Ростислав сам", – рассказал тренер.

Таким образом, зная, где живет семья, мужчина с помощью других людей поднялся на 3-й этаж и спустил Ростислава вниз.



Юрий Васецкий работает тренером / фото фейсбук Юрия Васецкого

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По состоянию на утро 17 января разобраны 90% обломков разрушенной многоэтажки. Так, в Днепре все еще продолжается спасательная операция.

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 08:00 17 января спасены 39 человек, из которых 6 детей. К сожалению, в результате атаки России погибли 40 человек, из которых 3 ребенка. Также травмированы 79 человек (16 детей).

Получены 47 сообщений о безвестно пропавших, из которых 18 человек установлены погибшими, 4 человека найдены живыми у родственников, в больницах, 25 человек разыскиваются.