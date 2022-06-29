Ракетный удар по Днепру: под завалами СТО нашли двоих погибших – мужчину и женщину

Оккупанты 28 июня нанесли ракетный удар по Днепру. Под завалами СТО обнаружили тела двух человек.

Эти люди оказались в эпицентре взрыва. Они не были военными, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Важно Силы ПВО сбили 4 из 6 летевших на Днепр ракет: разрушена железнодорожная инфраструктура

На СТО работали мирные люди

Чиновник подчеркнул, что погибшие мужчина и женщина не имели оружия и точно не представляли угрозы для российской армии. Это было мирное предприятие, где трудились мирные люди.

Кроме того, на месте "прилета" специалисты обнаружили обломки ракеты "Калибр". Резниченко напомнил, что накануне враг выпустил на Днепропетровскую область 6 таких ракет, 4 из которых украинские военные сбили.

Что известно о ракетном ударе по Днепру

Оккупанты днем ​​28 июня нанесли массированный ракетный удар по Днепропетровской области.

В Днепре "прилеты" разрушили железнодорожную инфраструктуру и промышленное предприятие. На СТО вспыхнул пожар. Когда его ликвидировали, спасатели начали разбирать завалы.

На территории предприятия повреждено почти 3 с половиной десятка автомобилей. Также повреждены три бокса, несколько одноэтажных построек и ангар.

В командовании Воздушных Сил ВСУ сообщили, что россияне атаковали регион около 17:30 ракетами "Калибр". Запускали их из акватории Черного моря.

Все 6 ракет летели на Днепр. Однако подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" сбили 4 над Синельниковским районом.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что оккупанты ударили по территории Криворожской ТЭС. Перед этим они анонсировали ракетный обстрел. Традиционно хотели обвинить в этом ВСУ.

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