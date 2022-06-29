Уничтожены квартиры с 3 по 5 этаж: жуткие кадры из разрушенного дома в Николаеве

Российские военные преступники нанесли ракетный удар по Николаеву, попав в жилой дом. В результате часть здания разрушена.

Кадры опубликовал мэр Николаева Александр Сенкевич. Поисково-спасательные работы на месте российского удара продолжаются.

Заметьте Оккупанты выпустили по Николаеву 10 ракет за полчаса

Последствия российской атаки

Александр Сенкевич сообщил, что в результате ракетного удара в одном из подъездов пятиэтажки разрушено здание с 3 по 5 этаж. Ударная волна также повредила соседние дома.

Спасатели и коммунальные службы сейчас работают над ликвидацией последствий очередного преступления против мирного населения Украины. Тем, кто лишился жилья, обещают оказать помощь.

После завершения аварийно-спасательных работ сможем зачистить всю территорию от мусора. Людям, потерявшим жилье, предоставим убежище и всю необходимую помощь,

– сообщил Сенкевич.

Последствия удара россиян по жилому дому Николаева: смотрите видео

Кадры с последствиями атаки были опубликованы и в ГСЧС. Там отметили, что на месте удара работают 52 спасателя и 11 единиц техники.

Последствия обстрела Николаева: смотрите видео

Очередное военное преступление россиян унесло жизни 4 мирных жителей Николаева. Еще 5 пострадали.

Россия атаковала жилой дом в Николаеве

Утром 29 июня во время воздушной тревоги в Николаеве прозвучали взрывы. Информацию об этом подтвердил мэр города Александр Сенкевич и впоследствии сообщил – оккупанты попали в жилой дом.

Российские захватчики запустили по Николаеву 8 ракет. Такие цифры мэр озвучил в эфире общенационального марафона. Он отметил, что враг бил по разным местам. "Прилеты" были не только по многоэтажке, но и на территории частного сектора.

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