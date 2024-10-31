После ночной атаки россиян по многоэтажке в Харькове продолжаются спасательные работы. Об этом сообщает Председатель Харьковской ОДА Олег Синегубов.

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Какая информация известна о пострадавших

Под завалами может оставаться взрослый мужчина. Согласно информации начальника ГСЧС Артема Астахова, спасатели не имеют никаких признаков жизни от этого человека.

Стало известно, что во время обвала 15-летнего парня, который находился в одной из квартир, нашли спасатели. Сейчас осуществляется деблокирование тела подростка.

Обратите внимание! Спасательная операция продолжается. Поиски осложняются значительными повреждениями конструкций дома и угрозой обвала, но спасатели прилагают все усилия, чтобы добраться до тех, кто может быть под завалами.

Напомним, российские вооруженные силы обстреляли Салтовский район Харькова 30 октября около 22:40. Враг нанес удар управляемой авиационной бомбой по многоэтажке в Харькове, вследствие чего погиб 12-летний ребенок, пострадало 35 человек, из них один ребенок.