Після нічної атаки росіян по багатоповерхівці у Харкові тривають рятувальні роботи. Про це повідомляє Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Яка інформація відома про потерпілих

Під завалами може залишатись дорослий чоловік. Згідно з інформацією начальника ДСНС Артема Астахова, рятувальники не мають жодних ознак життя від цієї особи.

Стало відомо, що під час обвалу 15-річного хлопця, який перебував в одній із квартир, знайшли рятувальники. Наразі здійснюється деблокування тіла підлітка.

Зверніть увагу! Рятувальна операція триває. Пошуки ускладнюються значними пошкодженнями конструкцій будинку та загрозою обвалу, але рятувальники докладають усіх зусиль, щоб дістатися до тих, хто може бути під завалами.

Нагдаємо, російські збройні сили обстріляли Салтівський район Харкова 30 жовтня близько 22:40. Ворог завдала удару керованою авіаційною бомбою по багатоповерхівці в Харкові, внаслідок чого загинула 12-річна дитина, постраждало 35 людей, з них одна дитина.