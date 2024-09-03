На жаль, кількість загиблих та поранених продовжує зростати. Місцева влада каже, що під завалами все ще перебувають люди.

Дивіться також Удар по Інституту зв'язку у Полтаві: все, що відомо про трагедію 3 вересня

Атака Росії на Полтаву

Як повідомив о 17:51 голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, під завалами можуть перебувати 18 людей.

Наразі відомо про 49 загиблих та 219 травмованих людей. На місці продовжують розбір завалів, працюють пошукові бригади,

– сказав посадовець.

Пронін зазначив, що з-під завалів деблокували вже 11 людей, їм надають всю необхідну допомогу у медзакладах області.

Раніше голова МВС Ігор Клименко зазначав, що рятувальні служби з урахуванням безпекової складової працюватимуть, доки не переконаються, що деблокували з-під завалів усіх людей.

Водночас багато небайдужих звернулися до станцій збору крові, аби допомогти потерпілим. Це зробили вже понад 150 полтавців. Вдалося забезпечити кров'ю всіх, хто цього потребував.

У Полтавській області від 4 вересня оголошена триденна жалоба.