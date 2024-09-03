Так, на Полтавщині оголосили триденну жалобу. Про це повідомив голова місцевої ОВА Філіп Пронін.
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Триденна жалоба на Полтавщині
"Велика трагедія для Полтавщини та всієї країни", – наголосив очільник Полтавської ОВА.
Російський ворожий і підступний удар відібрав 41 життя. Внаслідок дій армії країни-агресорки поранені понад 180 людей. Філіп Пронін приніс співчуття рідним та близьким.
Від завтра (4 вересня – 24 Канал) область – у триденній жалобі. Світла пам'ять усім загиблим,
– написав Пронін.
Він наголосив, що ворог обов'язково має відповісти за всі злочини проти людяності.