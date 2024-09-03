Український посадовець наголосив, що російські військові випустили дві балістичні ракети по навчальному закладу. На жаль, внаслідок цього є багато загиблих та поранених.

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Реакція Лубінця на ракетний удар по Полтаві

Чергова російська нелюдська жорстокість і цинізм! Сьогоднішній варварський обстріл Полтави, коли російські військові випустили дві балістичні ракети по навчальному закладу,

– написав він.

Омбудсман уточнив, що наразі відомо, що внаслідок цієї трагедії загинуло понад 40 осіб, ще близько 200 людей отримали поранення. За його словами, це е черговий доказ того, що ворог не має ні честі, ні совісті. Він не зупиниться ні перед чим, аби посіяти страх та страждання.

"Світ повинен побачити й засудити ці варварські дії. Полтава, як і вся Україна, ніколи не пробачить цього терору. Ми пам'ятаємо кожну жертву, і справедливість обов'язково переможе", – додав Лубінець, коментуючи підступний удар.

До слова, часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. Внаслідок атаки частково зруйнована одна з будівель Інституту зв'язку, багато людей опинились під завалами.