Внаслідок російського терору є загиблі та поранені. Володимир Зеленський доручив провести розслідування обставин трагедії.

Дивіться також Ворог вдарив по навчальному закладу Полтави: є загиблі

Удар по інституту у Полтаві

Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції,

– сказав Зеленський.

Президент України розповів, що за наявною інформацією навчальний заклад та сусідню лікарню у Полтаві атакували двома балістичними ракетами. Попередньо відомо про 41 загиблого, ще 180 людей поранені.

Частково зруйнована будівля Інституту звʼязку. Люди під завалами, багатьох врятували.

"І ми знову й знову кажемо всім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор: системи ППО та ракети до них потрібні в Україні, а не десь на складі. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського терору, необхідні зараз, а не колись потім", – акцентує Володимир Зеленський.

Водночас за інформацією Міноборони, часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища.