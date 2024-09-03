За наявною інформацією від Міноборони, Росія використала дві балістичні ракети.

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Наслідки обстрілу Полтави

Внаслідок атаки частково зруйнована одна з будівель Інституту зв'язку, багато людей опинились під завалами. Рятувальні служби працюватимуть доти, доки не будуть переконані, що з-під завалів деблокували усіх.

О 14:18 президент повідомив, що щонайменше 41 людина загинула, понад 180 людей поранені. Розбір завалів триває, тож кількість жертв може зрости.

Станом на зараз відомо, що завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблокували з-під завалів.

Наразі рятувальники продовжують роботу. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Ця трагедія – чергове свідчення підступності ворога, який не зупиняється перед жодними злочинами, намагаючись залякати українців,

– написали в Міноборони.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття близьким загиблих та жителям Полтави. Не пробачимо.

Президент Володимир Зеленський додав, що також ворог влучив по сусідній лікарні.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зауважив, що поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління, пошкоджено фасади.

Поліцейські проводять поквартирний обхід та перевіряють, чи немає там постраждалих. Також вже зафіксовано під сотню заяв про пошкоджене майно.

Жителі міста здають кров для поранених

У Полтавській ОВА повідомили, що жителів міста наразі здають кров, щоб допомогти пораненим.

Станом на зараз для проведення переливання компонентів крові є все необхідне. Стати донором можна у будь-який день впродовж тижня,

– повідомили в ОВА.

Володимир Зеленський оголосив, що доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося.