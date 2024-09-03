Украинский чиновник отметил, что российские военные выпустили две баллистические ракеты по учебному заведению. К сожалению, в результате этого есть много погибших и раненых.

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Реакция Лубинца на ракетный удар по Полтаве

Очередная российская бесчеловечная жестокость и цинизм! Сегодняшний варварский обстрел Полтавы, когда российские военные выпустили две баллистические ракеты по учебному заведению,

– написал он.

Омбудсман уточнил, что сейчас известно, что в результате этой трагедии погибли более 40 человек, еще около 200 человек получили ранения. По его словам, это е очередное доказательство того, что враг не имеет ни чести, ни совести. Он не остановится ни перед чем, чтобы посеять страх и страдания.

"Мир должен увидеть и осудить эти варварские действия. Полтава, как и вся Украина, никогда не простит этого террора. Мы помним каждую жертву, и справедливость обязательно победит", – добавил Лубинец, комментируя коварный удар.

К слову, временной промежуток между тревогой и прилетом был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище. В результате атаки частично разрушено одно из зданий Института связи, много людей оказались под завалами.