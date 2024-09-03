Так, на Полтавщине объявили трехдневный траур. Об этом сообщил председатель местной ОВА Филипп Пронин.
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Трехдневный траур на Полтавщине
"Большая трагедия для Полтавщины и всей страны", – отметил глава Полтавской ОВА.
Российский вражеский и коварный удар отобрал 41 жизнь. В результате действий армии страны-агрессора ранены более 180 человек. Филипп Пронин принес соболезнования родным и близким.
Завтра (4 сентября – 24 Канал) область – в трехдневном трауре. Светлая память всем погибшим,
– написал Пронин.
Он отметил, что враг обязательно должен ответить за все преступления против человечности.