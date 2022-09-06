Ночью враг несколько раз обстрелял Харьков, погибла женщина

Россия продолжает терроризировать жителей Харькова. Вечером и ночью оккупанты в очередной раз атаковали город. Вражеский обстрел унес жизни мирной жительницы.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Тело женщины обнаружили под завалами дома.

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Последствия обстрелов Харькова

Вечером 5 сентября первые сообщения о взрывах в Харькове появились около 22.15 во время воздушной тревоги. Около 00:18 в Харьковской области снова объявили о воздушной тревоге и почти сразу появились сообщения о взрывах в Харькове.

Впоследствии мер города Игорь Терехов уточнил, что россия нанесла ракетный удар по Индустриальному району Харькова. Одна из вражеских ракет попала в жилой дом.

Другая вражеская ракета упала недалеко от еще одного жилого дома. В результате разлета обломков в здании возник пожар. Пострадавших нет.

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После обеда 5 сентября оккупанты на Юге открыли огонь из "Ураганов" по Криворожскому району Днепропетровской области. Обстрел Апостолового унес жизни мирной жительницы. Кроме того, пострадали по меньшей мере 3 человека, которые в тяжелом состоянии оказались в больнице. Также возник пожар на газопроводе, изуродованном российскими снарядами. Огонь быстро ликвидировали.

Под огнем оказался и Зеленодольск. Там российские снаряды повредили производственные постройки одного из предприятий. Пострадавших нет.

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