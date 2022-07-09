Пять женщин и несовершеннолетний ребенок: что известно о пострадавших от удара по Харькову

Российские захватчики утром 9 июля обстреляли центральную часть Харькова. Пострадали 6 человек.

Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

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По предварительным данным, оккупанты ударили баллистической ракетой "Искандер".

По данным следствия, 9 июля около 10 утра российские военные произвели обстрел центральной части Харькова. В результате обстрела ранены пять женщин 55, 40, 57, 43, 64 лет и 12-летняя девочка,

– говорится в сообщении.

Один из снарядов нанес разрушения двухэтажному дому. Кроме того, враг повредил соседние дома.

Последствия ракетного удара по Харькову / Харьковская областная прокуратура

россияне выпустили по Кривому Рогу 10 ракет

российские оккупанты 9 июля атаковали Кривой Рог. враг выпустил по городу 10 ракет. Погибла женщина, которая уходила на работу. Впоследствии Валентин Резниченко – глава Днепропетровской ОВА – сообщил, что ушла из жизни 20-летняя пострадавшая , которую пытались спасти в больнице. Медики на протяжении нескольких часов боролись за ее жизнь. Однако, к сожалению, ранения оказались несовместимыми с жизнью.

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