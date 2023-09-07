Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в результате удара России по Константиновке погибли 17 человек. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что известно о жертвах российской агрессии

По словам Клименко, младшему погибшему было 18 лет. Старшей жертве россиян было 83 года. Это то, что удалось идентифицировать в настоящее время. Некоторые тела убитых оккупантами людей очень изуродованы. Поэтому была назначена ДНК-экспертиза. Идентификацией занимаются специалисты.

Число раненых людей – 33. Таким образом, всего пострадало 50 человек (вместе с погибшими). Почти все они жители Константиновки. Кроме того, министр пока не подтвердил сообщение о гибели ребенка.

Что касается ребенка, информация пока не подтверждается. Работают ДНК-лаборатории, мы уже отобрали соответствующие профили ДНК у тел погибших и теперь отбираем соответствующие профили ДНК у родственников.

– сказал глава МВД.

Он подчеркнул, что российские захватчики обстреляли гражданское население. Никаких военных на месте удара не было. Никаких воинских частей поблизости тоже нет.

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