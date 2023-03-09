На месте ракетного удара в селе Великая Ольшаница побывали журналисты и пообщались с очевидцами. Те утверждают, что удар был настолько сильный, что дома как будто подбросило.

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Трагедия произошла в селе Великая Ольшаница

Мария, жительница села Великая Ольшаница отметила, что слышала сильный свист от ракеты, после которого произошел мощный удар. Она рассказала, что сразу скрылись, потому что думала, что будут еще прилеты.

Позже, как вспомнила жительница села, начался пожар. Также она слышала, как сосед кричал о помощи.

Другой местный житель рассказал, что от удара подняло крышу домов, а также выбило окна и осыпались потолки.

Староста села Великая Ольшаница Андрей Брославский не понимает, что повлекло за собой обстрел. По его словам, в селе нет никаких стратегических объектов, в том числе военных.

Как говорят корреспонденты, причины падения ракеты в жилой зоне устанавливают.

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