Об этом Богдан рассказал журналистам на месте в Золочевском районе Львовщины, где ночью 9 марта раздавались взрывы. Мужчина рассказал, что собака визжит перед взрывами.

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Именно так произошло и 9 марта, когда российские военные в очередной раз направили свои смертоносные ракеты на украинцев. По словам Богдана, он вышел успокоить собаку, когда услышал взрыв. Он предположил, что если бы не вышел из кухни, то вряд ли бы сейчас был жив.

Она у меня визжа, если какие-то взрывы. Я встал, успокоил ее и лег дальше, это же поздний час. Потом снова, я выхожу, успокаиваю. А здесь хлопок. Я был на кухне, если бы я был в доме – вы бы уже сегодня меня не видели,

– рассказал Богдан.

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