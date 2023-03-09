Об этом Богдан рассказал журналистам на месте в Золочевском районе Львовщины, где ночью 9 марта раздавались взрывы. Мужчина рассказал, что собака визжит перед взрывами.
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Россияне атаковали Золочевский район
Именно так произошло и 9 марта, когда российские военные в очередной раз направили свои смертоносные ракеты на украинцев. По словам Богдана, он вышел успокоить собаку, когда услышал взрыв. Он предположил, что если бы не вышел из кухни, то вряд ли бы сейчас был жив.
Она у меня визжа, если какие-то взрывы. Я встал, успокоил ее и лег дальше, это же поздний час. Потом снова, я выхожу, успокаиваю. А здесь хлопок. Я был на кухне, если бы я был в доме – вы бы уже сегодня меня не видели,
– рассказал Богдан.
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Россияне атаковали Львовщину: что известно
- В четверг, 9 марта, около 4 часов утра, в Золочевском районе во время воздушной тревоги упала вражеская ракета.
- В результате этого погибли трое мужчин и две женщины, которые в этот момент находились дома. Пожар уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек. Огонь уже потушили и разбор разрушенных зданий завершили.
- Остальные ракеты, которые находились в воздушном пространстве Львовщины, силы ПВО сбили.
- После массированного ракетного удара в сети появилась щемящая фотография. На ней собака, которая спит на руинах, еще недавно были ее домом. Дом четырехлапого разрушили оккупанты своей ракетой 9 марта.
- В целом противник совершил 81 пуск ракет разного базирования. Сил обороны Украины уничтожено 34 крылатых ракеты, а также 4 "Шахида". Российское Минобороны, а также кремлевские пропагандисты отреагировали на массированный ракетный удар по Украине. Там заявили, что это "акт возмездия за Брянск".