Про це пан Богдан розповів журналістів на місці у Золочівському районі Львівщини, де вночі 9 березня лунали вибухи. Чоловік розповів, що собака скавчить перед вибухами.

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Саме так сталося і 9 березня, коли російські військові вкотре спрямували свої смертоносні ракети на українців. За словами Богдана, він вийшов заспокоїти собаку, коли почув вибух. Він припустив, що якби не вийшов з кухні, то навряд чи б зараз був живим.

Вона в мене скавчить, якщо якісь вибухи. Я встав, заспокоїв її й собі ліг далі, це ж пізня година. Потім знову, я виходжу, заспокоюю. А тут хлопок. Я був на кухні, якби я був в хаті – то ви би вже сьогодні мене не бачили,

– розповів пан Богдан.

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