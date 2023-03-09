Про це пан Богдан розповів журналістів на місці у Золочівському районі Львівщини, де вночі 9 березня лунали вибухи. Чоловік розповів, що собака скавчить перед вибухами.
Дізнайтесь більше Одна з найбільших за рік великої війни: все, що відомо про масовану ракетну атаку 9 березня
Росіяни атакували Золочівський район
Саме так сталося і 9 березня, коли російські військові вкотре спрямували свої смертоносні ракети на українців. За словами Богдана, він вийшов заспокоїти собаку, коли почув вибух. Він припустив, що якби не вийшов з кухні, то навряд чи б зараз був живим.
Вона в мене скавчить, якщо якісь вибухи. Я встав, заспокоїв її й собі ліг далі, це ж пізня година. Потім знову, я виходжу, заспокоюю. А тут хлопок. Я був на кухні, якби я був в хаті – то ви би вже сьогодні мене не бачили,
– розповів пан Богдан.
Під час масованого удару собака врятував жителя Львівщини: відео
Росіяни атакували Львівщину: що відомо
- У четвер, 9 березня, близько 4 години ранку, у Золочівському районі під час повітряної тривоги впала ворожа ракета.
- Унаслідок цього загинули троє чоловіків та двоє жінок, які в цей момент перебували вдома. Пожежа знищила три житлові будинки, три автомобілі, гараж та кілька господарських будівель. Вогонь вже загасили й розбір зруйнованих будівель завершили.
- Решту ракет, які перебували у повітряному просторі Львівщини, сили ППО збили.
- Після масованого ракетного удару у мережі з'явилася щемлива світлина. На ній собака, яка спить на руїнах, що ще донедавна були її домом. Будинок чотирилапого зруйнували окупанти своєю ракетою 9 березня.
- Загалом противник здійснив 81 пуск ракет різного базування. Сил оборони України знищено 34 крилаті ракети, а також 4 "Шахіди". Російське Міноборони, а також кремлівські пропагандисти відреагували на масований ракетний удар по Україні. Там заявили, що це "акт відплати за Брянськ".