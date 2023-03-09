На місці ракетного удару у селі Велика Вільшаниця побували журналісти та поспілкувалися з очевидцями. Ті стверджують, що удар був настільки сильний, що будинки наче підкинуло.

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Трагедія сталася у селі Велика Вільшаниця

Марія, мешканка села Велика Вільшаниця зазначила, що чула, сильний свист від ракети, після якого відбувся потужний удар. Вона розповіла, що відразу сховалися, тому що думала, що будуть ще прильоти.

Згодом, як пригадала мешканка села, розпочалася пожежа. Також вона чула, як сусід кричав про допомогу.

Інший місцевий мешканець розповів, що від удару підняло дах будинків, а також вибило вікна та обсипалися стелі.

Староста села Велика Вільшаниця Андрій Брославський не розуміє, що спричинило обстріл. За його словами, в селі немає ніяких стратегічних об'єктів, зокрема військових.

Як кажуть кореспонденти, причини падіння ракети в житловій зоні наразі встановлюють.

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