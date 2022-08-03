В Варшаве связывают обстрел Львовской области с визитом в Украину польского министра

В Польше убеждены, что обстрел россиянами Львовской области 2 августа был связан с приездом в Украину главы польского МИДа Збигнева Рау. Об этом заявил его заместитель Павел Яблонский.

В интервью польскому СМИ чиновник отметил, что момент ракетного удара по области "не был случайным". Яблонский отметил, что именно тогда в Украине находился глава МИД Польши Збигнев Рау.

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Яблонский о российских циничных обстрелах

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский подчеркнул, что россия регулярно атакует всю территорию Украины, не только на передовой. Риск ракетных ударов оккупантов существует во всех регионах нашего государства.

Комментируя обстрел Львовщины 2 августа, чиновник связал момент "прилета" с визитом польского министра иностранных дел в Украину. Он также указал на то, что россия, из-за неспособности наносить высокоточные удары, бьет по гражданским, а не военным целям.

россияне с полным осознанием стреляют неточно, понимая, что могут поражать гражданские объекты. Высокоточные боеприпасы в россии очень быстро иссякают, и в принципе россия обречена вести войну неточными методами,

– подытожил Яблонский.

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Ракетные удары оккупантов по территории Украины 2 августа: коротко

Днем 2 августа по всей Украине раздалась продолжавшаяся около двух часов сирена воздушной тревоги. О взрывах во Львовской области стало известно в 18:24.

По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, оккупанты попали в Червоноградский район, граничащий с Польшей.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ рассказали, что россияне выпустили по Украине 8 ракет из бомбардировщиков Ту-95 из Каспийского моря. 7 из них удалось сбить украинским силам противовоздушной обороны.

К сожалению, одна из вражеских ракет попала в зенитный ракетный комплекс во Львовской области.

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