К счастью, удалось обнаружить кота Черчиля. Его на 11-й день после попадания российской ракеты обнаружили коммунальщики. Четвероногий был среди завалов.
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Историей спасения пушистика поделилась жительница этого дома Оксана Кошак. Она заметила, что Черчиль – домашний любимец госпожи Ольги и друг "нашей ранее спасенной собачки Алисы".
Кота Черчиля нашли среди завалов / Фото Оксаны Кошак
Счастье, что Оля была во дворе, сразу узнала своего Черчиля. Мы вместе отвезли его в клинику,
– говорит Оксана.
По ее словам, пушистик обезвоженный, уставший, но имеет аппетит. Она поблагодарила ветеринарных врачей, а также призвала помочь госпоже Оле и ее любимцам.
Кота Черчиля осмотрели ветеринары / Фото Оксаны Кошак
Черчилль обессилен, но имеет аппетит: смотрите видео
Заметим, что Ольга сейчас живет в модульном городке. Российские захватчики уничтожили ее жилище, а самое страшное то, что они отняли у нее мать. Саму женщину спасатели вместе с ее собакой вытащили из-под завалов.
Ранее в сети появилось видео самого взрыва, раздавшегося во время попадания российской ракеты. На нем можно увидеть, как жители многоэтажки пытаются спастись во время атаки врага.
Мужчина мгновенно накрыл собой сына
- В ту жуткую ночь жители Львова слышали сразу несколько взрывов. Второй раздался в момент, когда российская ракета попала в многоэтажку.
- Тогда у укрытия были трое мужчин и собака, которые не успели спрятаться. Они и попали на видео с камеры наблюдения во дворе.
- К счастью, все они уцелели. Мужчина закрыл собой сына, а племянник – собаку, которая вместе с ними была у укрытия.
- Отметим, что в результате террористической атаки погибли 10 человек: 8 женщин и 2 мужчин. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 42 человека, среди которых трое детей.