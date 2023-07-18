К счастью, удалось обнаружить кота Черчиля. Его на 11-й день после попадания российской ракеты обнаружили коммунальщики. Четвероногий был среди завалов.

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Историей спасения пушистика поделилась жительница этого дома Оксана Кошак. Она заметила, что Черчиль – домашний любимец госпожи Ольги и друг "нашей ранее спасенной собачки Алисы".



Кота Черчиля нашли среди завалов / Фото Оксаны Кошак

Счастье, что Оля была во дворе, сразу узнала своего Черчиля. Мы вместе отвезли его в клинику,

– говорит Оксана.

По ее словам, пушистик обезвоженный, уставший, но имеет аппетит. Она поблагодарила ветеринарных врачей, а также призвала помочь госпоже Оле и ее любимцам.



Кота Черчиля осмотрели ветеринары / Фото Оксаны Кошак

Обратите внимание! Вы можете перевести любую сумму на карточку госпожи Ольги – 5457 0825 0161 6010 – Епанчинцева Ольга Вадимовна. Поддержите женщину, чье жилье разрушила российская ракета.

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Заметим, что Ольга сейчас живет в модульном городке. Российские захватчики уничтожили ее жилище, а самое страшное то, что они отняли у нее мать. Саму женщину спасатели вместе с ее собакой вытащили из-под завалов.

Ранее в сети появилось видео самого взрыва, раздавшегося во время попадания российской ракеты. На нем можно увидеть, как жители многоэтажки пытаются спастись во время атаки врага.

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