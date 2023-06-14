К сожалению, в результате взрыва ужасающей силы есть погибшие и раненые. Случилось это около трех ночи.

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К сожалению, в результате атаки есть погибшие

Как сообщили в компании, основной вражеский удар пришелся по отделу детских товаров. Там хранились подгузники, детское питание, женская гигиена. После этого на складе поднялся пожар.

Чтобы минимизировать последствия российского террора, работники сети супермаркетов бросились своими силами тушить пожар, помогать друг другу и искать пропавших. И это несмотря на то, что они получили ранения и контузии.

Какой размер материального ущерба – еще неизвестно, он еще будет устанавливаться. Однако, к сожалению, российская атака забрала то, что гораздо ценнее любых товаров на складе. Ведь погибли три сотрудника компании, а еще четверо в критическом состоянии попали в больницы. Им оказывается вся необходимая помощь.

Самые тяжелые потери не подлежат оценке и осознанию – жизнь человека невозможно вернуть. Искренние соболезнования всем потерявшим близких. Весь коллектив нашей компании в скорби вместе с вами,

– сообщили в "Таврии В".

Ракетный обстрел продовольственного состава / "Таврия В"

Украинцы хотят помочь

После российской атаки украинцы не останавливаются в желании помочь своим соотечественникам. Как сообщили в компании, многие пишут, звонят и предлагают свою помощь.

Неравнодушным украинцам в "Таврии В" выразили благодарность. Также компания поблагодарила за оперативные действия и помощь все городские спасательные службы. Именно благодаря слаженной и решительной работе украинцев, команды компании, бригад ГСЧС, полиции и скорой помощи, которые прибыли вовремя, пожар был локализован в кратчайшие сроки.

В ближайшие дни мы продолжим обучение сотрудников, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Эти навыки уже помогли им во время ночной террористической атаки,

– подчеркнули в "Таврии В".

Теперь команда сети супермаркетов делает все, чтобы устранить последствия вражеской атаки и обеспечить бесперебойные поставки продуктов. Так что в "Таврии В" заверили, что дефицита товаров не будет.

Ракетный обстрел Одессы: коротко