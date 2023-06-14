На жаль, внаслідок вибуху жахливої сили є загиблі та поранені. Трапилося це близько третьої ночі.

До теми У цей момент ще лунала тривога: моторошні кадри прильоту російського "Калібру" по Одесі

На жаль, внаслідок атаки є загиблі

Як поділилися у компанії, основний ворожий удар прийшовся у відділ дитячих товарів. Там зберігались підгузки, дитяче харчування, жіноча гігієна. Після цього на складі здійнялася пожежа.

Щоб мінімізувати наслідки російського терору, працівники мережі супермаркетів кинулися самотужки гасити пожежу, допомагати один одному та шукати зниклих. І це попри те, що вони отримали поранення та контузії.

Який наразі розмір матеріальних збитків – ще невідомо, він ще буде встановлюватися. Однак, на жаль, російська атака забрала те, що значно цінніше будь-яких товарів на складі. Адже загинули троє співробітників компанії, а ще четверо в критичному стані потрапили у лікарні. Їм надається уся необхідна допомога.

Найважчі втрати не підлягають оцінці та усвідомленню – людське життя неможливо повернути. Щирі співчуття всім хто втратив близьких. Весь колектив нашої компанії у скорботі разом з вами,

– повідомили у "Таврії В".

Ракетний обстріл продовольчого складу / "Таврія В"

Українці хочуть допомогти

Після російської атаки українці не зупиняються у бажанні допомогти своїм співвітчизникам. Як повідомили у компанії, багато хто пише, телефонує та пропонує свою допомогу.

Небайдужим українцям в "Таврії В" висловили подяку. Також компанія подякувала за оперативні дії та допомогу всім міським рятувальним службам. Саме завдяки злагодженій та рішучій роботі українців, команди компанії, бригад ДСНС, поліції та швидкої допомоги, які прибули своєчасно, пожежа була локалізована у найкоротший термін.

У найближчі дні ми продовжимо навчання співробітників, як поводитися у надзвичайних ситуаціях. Ці навички вже допомогли їм під час нічної терористичної атаки,

– підкреслили у "Таврії В".

Наразі команда мережі супермаркетів робить все, щоб усунути наслідки ворожої атаки та забезпечити безперебійні поставки продуктів. Тож у "Таврії В" запевнили, що дефіциту товарів не буде.

Ракетний обстріл Одеси: коротко