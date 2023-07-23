Российская атака повредила Дом ученых в Одессе: жуткие кадры

В ночь на 23 июля страна-террорист в очередной раз ударила по историческому центру Одессы. В результате было повреждено много зданий, в частности, Дом ученых, известный также как Дворец графа Толстого.

Он является одним из красивейших сооружений города, памятником национального значения, и был построен еще в 1832 году по проекту архитектора Ф.К. Боффо. Российский удар стены выдержали, однако все окна и двери были разбиты, пишет 24 Канал.

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Пострадало почти все, что было ценно

Сегодня в одесском Доме ученых повреждения есть во всех залах. Как рассказала директор, "не уцелело ни одно окно, ни одна рама, ни одна дверь". Пострадали и мебель, и фонарь из старинного стекла, выбиты почти все старинные витражи. Также частично осыпался потолок.

Почти все, что мы видим ценного – пострадало,

– подчеркнула она.

Кроме того, пострадал и летний садик, который располагался рядом, и где работал ресторан. К сожалению, в результате взрыва погиб охранник ресторана.

Сейчас в Доме ученых все, что пытаются сделать – собирать обломки и разбитые стекла. И делают это не только работники, но и неравнодушные одесситы, которые сразу пришли на помощь. По словам женщины, они предложили свою помощь уже на рассвете.

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Что известно о Доме ученых

Дом ученых в Одессе является архитектурным комплексом, который включает в себя два здания: особняк графа Толстого и пристроенное к нему более 100 лет назад здание картинной галереи.

Во время Второй мировой во время бомбежки города дом уцелел, а в марте 1944 года немцы, прежде чем покинуть Одессу, собирались его взорвать. Однако мины удалось обезвредить, поэтому Дом ученых был спасен и достоял до сегодняшних дней.

Он известен Шелковой, Мраморной, Дубовой, Турецкой, Ореховой гостиными, Белым и Зеленым залами. Однако в ночь на 23 июля все они были повреждены, а многие экспонаты, к сожалению, утрачено.

Белый зал имеет дубовый паркет из 22 сортов дерева и с венецианскими зеркалами. Именно в нем в советское время снимались сцены фильма "Д'Артаньян и три мушкетера", которые по сценарию якобы происходили в Лувре. А с 1991 по 2005 годы в стенах дворца проходили съемки передачи "Джентльмен-шоу".

Жуткие кадры разрушений Дома ученых в Одессе / "Думская", Украинская служба информации, Петр Обухов