Ракетный удар по Одессе: медики рассказали о состоянии пострадавших

Из-за ракетного обстрела Одессы российскими оккупантами погибли 8 человек, еще 10 человек госпитализированы в больницы города. В настоящее время пациенты находятся в стабильном состоянии.

Об этом сообщил директор одной из больниц Одессы Николай Турчин. По его словам, основным характером травм являются ранения от обломков, а также переломы и ожоги.

К теме Это геноцид нашего народа, – Федоров показал кадры из одесского дома в который попала ракета

Пациенты в стабильном состоянии

Он отметил, что ранения связаны с выбитыми стеклами. Кроме того, несколько пострадавших, спасаясь от пожара, прыгали с верхнего этажа на крышу подъезда, поэтому получили другие травмы.

Все 10 потерпевших находятся в стабильном состоянии. Есть 2 пациента, которые планируем выписывать домой. Другие нуждаются в дальнейшем лечении,

– отметил Турчин.

Он подчеркнул, что сейчас пациенты снабжены необходимыми лекарствами и питанием, также с ними работают психологи. Кроме того, заверил, что больницы готовы принимать других пострадавших в любое время.

Турчин рассказал о состоянии пострадавших после ракетного удара по Одессе: смотрите видео