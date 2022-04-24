Ракетный удар по Одессе: медики рассказали о состоянии пострадавших
Источник:телеграм "Одесса. Официально"
Из-за ракетного обстрела Одессы российскими оккупантами погибли 8 человек, еще 10 человек госпитализированы в больницы города. В настоящее время пациенты находятся в стабильном состоянии.
Об этом сообщил директор одной из больниц Одессы Николай Турчин. По его словам, основным характером травм являются ранения от обломков, а также переломы и ожоги.
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Пациенты в стабильном состоянии
Он отметил, что ранения связаны с выбитыми стеклами. Кроме того, несколько пострадавших, спасаясь от пожара, прыгали с верхнего этажа на крышу подъезда, поэтому получили другие травмы.
Все 10 потерпевших находятся в стабильном состоянии. Есть 2 пациента, которые планируем выписывать домой. Другие нуждаются в дальнейшем лечении,
– отметил Турчин.
Он подчеркнул, что сейчас пациенты снабжены необходимыми лекарствами и питанием, также с ними работают психологи. Кроме того, заверил, что больницы готовы принимать других пострадавших в любое время.
Турчин рассказал о состоянии пострадавших после ракетного удара по Одессе: смотрите видео