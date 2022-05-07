Об этом рассказала глава пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк. В настоящее время местная ГСЧС ликвидировала пожары, возникшие в результате обстрелов.

Читайте также Россия в течение 7 мая запустила по Одессе уже 6 ракет с помощью стратегической авиации.

Две российские ракеты попали в поврежденную взлетно-посадочную полосу аэропорта Одесса, еще четыре – повредили гражданское предприятие в жилом районе. После удара начался пожар.

Четыре ракеты попали в цех по производству мебели

Из-за наличия на производстве лакокрасочных материалов, вспыхнул сильный пожар.

Как впоследствии сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, сообщение о попадании крылатой ракеты, спровоцировавшей пожар, поступило в Службу спасения в 14:29. Спасатели работали по повышенному рангу вызова, поскольку была угроза распространения огня.

В 15:27, на площади 900 квадратных метров, пожар ликвидировали. Погибших и пострадавших нет,

– рассказали в ведомстве. От ГСЧС привлекались 12 единиц техники и 61 пожарный. Одесские пожарные ликвидировали пожар, возникший в результате ракетных обстрелов по Одессе / Фото Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Как происходило тушение пожара: смотрите видео

Еще две ракеты попали в взлетно-посадочную полосу аэропорта Одессы

Наталья Гуменюк подчеркнула, что взлетно-посадочная полоса ранее попадала под огонь. Кроме того, оккупанты попали в привод управления полетами, то есть радиолокационная способность аэропорта повреждена.

Ракетный удар по Одессе: какие последствия

При ударе по Одессе российские хакеры действовали совместно с военными.

7 мая во время воздушной тревоги практически по всей территории Украины враг выпустил 6 крылатых ракет с применением стратегической авиации. Приблизительно в то же время на ресурсах оккупанта появились сообщения с призывами к кибератаке на сайт Одесского городского совета. Это еще одно свидетельство, что российские хакеры России действуют совместно с военными, которые атакуют ракетами мирные города нашей страны.

Обратите внимание. Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук напомнил, что фиксация прилетов карается законом, а тех, кто распространяет соответствующие ролики в сети – ожидает уголовная ответственность. По его словам, спецслужбы мониторят соцсети на наличие таких видео.

Обратите внимание – утренняя сводка Генштаба за 7 мая: смотрите видео