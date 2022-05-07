Про це розповіла голова пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Наразі місцева ДСНС ліквідувала пожежі, які виникли внаслідок обстрілів.

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Дві російські ракети влучили у вже пошкоджену злітно-посадкову смугу аеропорту Одеса, ще чотири – пошкодили цивільне підприємство у житловому районі. Після удару зайнялася пожежа.

Чотири ракети потрапили до цеху з виробництва меблів

Через наявність на виробництві лакофарбових матеріалів, спалахнула сильна пожежа.

Як згодом повідомило Головне управління ДСНС України в Одеській області, повідомлення про влучання крилатої ракети, яка спровокувала пожежу, надійшло до Служби порятунку о 14:29. Рятувальники працювали за підвищеним рангом виклику, оскільки була загроза розповсюдження вогню.

О 15:27, на площі 900 метрів квадратних, пожежу ліквідували. Загиблих та постраждалих немає,

– розповіли у відомстві. Від ДСНС залучались 12 одиниць техніки та 61 вогнеборець. Одеські вогнеборці ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ракетного обстрілу по Одесі / Фото Головне управління ДСНС України в Одеській області

Як відбувалося гасіння пожежі: дивіться відео

Ще дві ракети влучили у злітно-посадкову смугу аеропорту Одеси

Наталія Гуменюк наголосила, що злітно-посадкова смуга вже раніше потрапляла під вогонь. Крім того, окупанти поцілили в привід керування польотами, тобто радіолокаційна спроможність аеропорту пошкоджена.

Ракетний удар по Одесі: які наслідки

Під час удару по Одесі російські хакери діяли спільно з військовими

7 травня під час повітряної тривоги практично по усій території України, ворог випустив 6 крилатих ракет із застосуванням стратегічної авіації. Приблизно в той самий час на ресурсах окупанта з'явилися повідомлення із закликами до кібератаки на сайт Одеської міської ради. Це ще одне свідчення, що російські хакери Росії діють спільно з військовими, які атакують ракетами мирні міста нашої країни.

Зверніть увагу. Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук нагадав, що фіксація прильотів карається законом, а тих, хто поширює відповідні ролики у мережу – очікує кримінальна відповідальність. За його словами, спецслужби моніторять соцмережі на наявність таких відео.

Зверніть увагу – ранкове зведення Генштабу за 7 травня: дивіться відео