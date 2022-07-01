Там проживало более 150 человек: грустные кадры из разрушенной 9-этажки в Сергеевке

Россияне в ночь на 1 июля цинично обстреляли Одесчину. Враг попал в базы отдыха и жилую многоэтажку. В последней проживали более 150 человек.

По данным спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, спасатели завершили поиск тел.

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Братчук рассказал, что дом полностью поврежден с одной стороны, уничтожены плиты на этажах

Всего в девятиэтажках проживало 150 – 160 человек. Также в квартирах есть погибшие животные, преимущественно кошки, слышен лай собак,

– написал он.

В ОВА добавили, что под завалами на базе отдыха рядом могут быть люди.

Жертв становится больше

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. В 11:36 появилась актуальная информация о жертвах ракетного удара. Пока известно о 19 погибших и 38 пострадавших. Среди них – 6 детей. К тому же пострадала беременная женщина. Такими данными оперируют спасатели, которые в течение не одного часа борются за каждую жизнь. Тяжелораненых госпитализировали.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что по состоянию на 9:40 в результате обстрела баз отдыха погибли 2 человека, среди которых – 12-летний мальчик. Под завалами базы остаются 3 человека, среди которых двое детей.

Жуткие последствия удара по Одесчине / Фото "Общественное Одесса"

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