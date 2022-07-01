Оккупанты цинично заявили, что уничтожили в Одесской области не жилой дом, а радиолокационную станцию

Российское минобороны живет в своем вымышленном мире. И ракетный удар по многоэтажке и базам отдыха в Одесской области называет "уничтожением радиолокационной станции".

В ночь на 1 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. Три ракеты попали в девятиэтажку, почти полностью уничтожив ее. Еще две – возле базы отдыха.

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Российское минобороны уже привычно для себя нашло "мифическое вооружение" в обычном жилом доме. На этот раз там убеждают, что удар был нанесен по "радиолокационной станции обнаружения воздушных целей".

В этом же сообщении от российского минобороны также много и других фейков об "успехах российской армии".

Такую тактику они используют не в первый раз, когда целенаправленно обстреливают гражданские объекты. Так было когда они уничтожили роддом в Мариуполе, сбросив на него мощную авиабомбу. Или когда ракета Х-22 попала в торговый центр в Кременчуге. Каждый раз им там виднелись как не "склады с вооружением", так "штабы националистов".

Ракетный удар по Одесской области 1 июля: что известно о жертвах

Российские оккупанты обстреляли село Сергеевка в Одесской области в ночь на 1 июля, выпустив три ракеты из самолетов из акватории Черного моря.

Две ракеты попали в базы отдыха, еще одна – в девятиэтажку.

В результате ракетного удара погибли 19 человек. 16 из них – в жилом доме, еще трое – на базе отдыха. Среди погибших есть ребенок.

Пострадали 38 человек, в том числе шесть детей. Их всех госпитализировали.

Спасены 8 человек, из них 3 ребенка.

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