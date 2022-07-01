Нас всколыхнуло событие невиданных масштабов, – руководство Одесчины о ночном обстреле

Россияне в ночь на 1 июля нанесли ракетный удар по Одесской области. Под прицелом российских захватчиков оказался один из населенных пунктов Белгород-Днестровского района.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко констатировал, что ужасная трагедия унесла жизни наших мирных граждан.

Важно Под руинами базы отдыха в Одесской области остается 3 человека, среди них – ребенок

Марченко отметил, что Одесская область потеряла своих сыновей и дочерей, погибших от вражеских ударов российских оккупантов.

Это – настоящий террористический акт! Преклоняюсь перед матерями и родителями, которые потеряли своих детей. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. В это скорбное время Одесчина, как и вся Украина, грустит вместе с вами. Мы разделяем Ваше горе и боль,

– сказал Марченко.

Главное об обстреле Одесской области

В ночь на 1 июля по поселку Сергеевка в Белгород-Днестровском районе российские захватчики выпустили 3 ракеты Х-22. Враг ударил по многоквартирному дому и двум базам отдыха. Из-за удара разрушена наружная стена жилого дома и перекрытие с 1 по 9 этаж.

К сожалению, с каждым часом жертв становится все больше. По состоянию на 08:15 известно о 18 погибших (16 – в многоэтажке и еще 2 – на базах отдыха), среди них 2 ребенка. Кроме того, пострадал 31 человек.

Спасатели все еще продолжают разбирать завалы и ищут людей. Также там работают следственно-оперативные группы.

Начальник пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что сигнал тревоги раздался почти одновременно с попаданиями.

Ужасные детали ракетного обстрела Одесской области: смотрите видео