Глава Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко констатував, що жахлива трагедія забрала життя наших мирних громадян.

Важливо Під руїнами бази відпочинку на Одещині залишається 3 людей, серед них – дитина

Марченко зазначив, що Одеська область втратила своїх синів та дочок, які загинули від ворожих ударів російських окупантів.

Це – справжній терористичний акт! Схиляюсь перед матерям і батькам, які втратили своїх дітей. Висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. У цей скорботний час Одещина, як і вся Україна, сумує разом з вами. Ми поділяємо Ваше горе та біль,

– сказав Марченко.

Головне про обстріл Одещини

У ніч проти 1 липня по селищу Сергіївка, що у Білгород-Дністровському районі, російські загарбники випустили 3 ракети Х-22. Ворог вдарив по багатоквартирному будинку та двох базах відпочинку. Через удар зруйновано зовнішню стіну житлового будинку та перекриття з 1 по 9 поверх.

На жаль, з кожною годиною жертв стає все більше. Станом на 08:15 відомо про 18 загиблих (16 – у багатоповерхівці та ще 2 – на базах відпочинку), серед них 2 дитини. Крім того, постраждала 31 особа.

Рятувальники все ще продовжують розбирати завали та шукають людей. Також там працюють слідчо-оперативні групи.

Начальниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня України Наталя Гуменюк розповіла, що сигнал тривоги пролунав майже одночасно з влучаннями.