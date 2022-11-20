В Польше простились с погибшим во время падения ракет мужчиной
Источник:Wiadomości
Во время массированного ракетного обстрела Украины 15 ноября 2 ракеты упали в польской деревне Пшеводув. Там погибли двое мужчин, работавших на агропредприятии.
Одним из погибших является житель Пшеводова Богуслав. Похороны прошли 19 ноября.
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Церемония прощания была официальной. В ней приняли участие военные – стражи из второго Грубешевского разведывательного полка.
Военные на церемонии прощания / Фото РАР
Богуслав помогал украинцам
На прощании была семья и родственники Богуслава, Люблинский воевода Лех Справка, советник президента Польши профессор Дариуш Дудек. Кроме того, на похороны приехал Генеральный консул Украины в Люблине Артем Валах. У него был сине-желтый венок.
Похороны в Пшеводуве / Фото РАР
Также к церемонии присоединились польские депутаты, сенаторы, представители местных властей и предприятия, где работал мужчина. В костел пришли многие жители Пшеводова и окрестных населенных пунктов.
Сын погибшего рассказал, что отец помогал украинским беженцам. В начале российского вторжения мужчина работал в пунктах для пострадавших от войны.
Он делал то, что должен был сделать. Он появлялся там в разное время дня и ночи. Помогал разгружать товары, организовывал и снабжал транспортом беженцев и возил их в разные места собственным транспортом, – сказал сын Богуслава.
Прощание с Богданом (другим погибшим от падения ракет) прошло 20 ноября. По просьбе его родных, официальная церемония прошла без участия военных.
В Польше простились с погибшими: смотрите видео
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Падение ракет в Польше: последние новости
- В Пшеводове 20 ноября завершили обследование места падения ракеты. Следователи уехали из села.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что польские следователи, выясняющие обстоятельства трагедии, могут работать и в Украине.
- Украинские эксперты также приняли участие в расследовании. Это 18 ноября подтвердил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.